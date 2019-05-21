توتنهام يحظر 3 مشجعين من حضور مبارياته

فرض نادي توتنهام الإنجليزي، حظرًا لأجل غير مسمى، من حضور المباريات على 3 من حاملي البطاقات الموسمية لحضور مباريات الفريق.

وجاء قرار النادي اللندني تجاه مشجعيه بسبب محاولتهم بيع تذكرة حضور نهائي دوري أبطال أوروبا عبر "منصة تذاكر ثانوية".

وذكر النادي، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إن التذاكر مُخصصة "للاستخدام الشخصي" لمن اشتراها من النادي، موضحًا "تحويل أو بيع التذاكر بشكل غير رسمي يخرق قواعدنا وشروطنا ويخالف القانون".

كما حذر النادي المشجعين من بيع تذاكرهم بعد شرائها وأنه حال حدوث هذا فإن حاملي هذه التذاكر سيحرمون من حضور المباراة.

ويلتقي توتنهام مواطنه ليفربول في نهائي إنجليزي خالص لدوري الأبطال الأوروبي في أول حزيران / يونيو المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد.