اتحاد جدة يطلب ضم علي مبخوت

فتح نادي اتحاد جدة قنوات اتصال مع نادي الجزيرة الإماراتي، لطلب ضم المهاجم الدولي علي مبخوت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأت المفاوضات من خلال اتصال هاتفي تلقاه أحد مسؤولي الجزيرة الإماراتي من عضو بإدارة نادي اتحاد جدة، تضمن رغبة الأخير في التعاقد مع اللاعب علي مبخوت.

وأبدى المسؤول الإماراتي ترحيبه بالعرض من حيث المبدأ بالعرض الاتحادي، لكنه اشترط تقديم عرض رسمي بذلك، مع الترحيب بإتمام الصفقة إذا كان العرض يليق باللاعب.

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وكشف المعلق الإماراتي عامر عبد الله عبر حسابه الشخصي على "تويتر" حيث كتب "وصلتني الكثير من الاستفسارات حول موضوع انتقال النجم علي مبخوت لنادي الاتحاد السعودي".

وأوضح "بحسب ما تأكد لدي هناك اتصال هاتفي من عضو مجلس إدارة اتحادي لمسؤول في نادي الجزيرة يبدي رغبته بالتعاقد مع مبخوت".

وختم "تم طلب تقديم العرض الرسمي ومن حيث المبدأ لا مانع إن كان العرض يليق بالنجم الكبير".

ويلعب علي مبخوت (28 عامًا) لنادي الجزيرة الإماراتي والمنتخب الإماراتي، ويحمل لقب هداف خليجي 22 برصيد 5 أهداف.