سكاي: جناح سوانزي سيتي سيكون أول صفقات مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اقترب من حسم أول صفقاته الصيفية استعدادا للموسم المقبل. ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن اليونايتد أصبح قريباً من التعاقد مع دانيل جيمس جناح نادي سوانزي سيتي الإنجليزي. وقالت الشبكة أن مانشستر يونايتد اتفق على البنود الشخصية مع جيمس وفي انتظار إتمام الصفقة. Advertisements وأشارت الشبكة إلى أن صفقة انتقال جيمس لليونايتد، ستكلف خزينة النادي الإنجليزي مبلغ 15 مليون جنيه استرليني. وستكون صفقة جيمس أول صفقات الشياطين الحمر في الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم المقبل 2019-2020. يذكر أن جيمس يلعب في صفوف سوانزي سيتي الذي يشارك في الشامبيونشيب الإنجليزي، وساهم هذا الموسم في تسجيل 4 أهداف وصناعة 9 آخرين في البطولة الإنجليزية.

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