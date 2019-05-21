شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: على مسئوليتى عواد سيلعب مع الإسماعيلى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى عن عودة محمد عواد إلى حراس مرمى الفريق خلال مباريات الموسم الجديد.
وقال سعفان الصغير: "عواد لن يلعب فى الأهلى أو الزمالك أو حتى بيراميدز، وعلى مسئوليتى سيكون موجود فى الإسماعيلى الموسم المقبل".
كانت هناك أنباء تناثرت خلال الفترة الأخيرة بأن هناك منافسة بين الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضم عواد فى الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية رحلة إعارته فى الدورى السعودى.
واختتم سعفان تصريحاته قائلا: "كان من المفترض أن ينتظم عواد فى التدريبات عقب مباراة الأهلى واعددنا برنامجا له استعدادا للمنتخب ولكن كان لهم رأى آخر".
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