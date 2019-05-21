الجوهرى فى ألمانيا بسبب الصليبى...

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جدة - عمرو شويل ينهى مسئولو نادي المقاولون العرب، خلال الأيام القادمة إجراءات سفر يوسف الجوهري لاعب الفريق إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى.
وتعرض الجوهري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في تدريبات الفريق، حيث تقرر أن يجري الجراحة في ألمانيا.
ويقع المقاولون العرب فى الوقت الحالى بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن المربع الذهبي، حيث يكمن النادي المصري بالمركز الرابع برصيد 48 نقطة .
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