شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار .. تاريخ أول مباراة في كأس الأمم الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت أول مباراة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في 10 فبراير لعام 1957 باستاد الخرطوم وفاز الفراعنة بهدفي رأفت عطية ومحمد دياب العطار (الديبة) في حين سجل صقور الجديان هدف وحيدا. تتجه أنظار العالم صوب مصر التي تستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية، فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، وذلك بعد اختيارها من قبل لجنة CAF التنفيذية لتكون الدولة المضيفة للمسابقة.

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