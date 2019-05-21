شكرا لقرائتكم المنياوى:لم نستبعد بامبو من مباراة الأهلى.. ونحسم موقفه مع الإسماعيلى قريبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى ماتردد حول استبعاد كريم بامبو جناح الدراويش من مباراة الأهلى المقرر لها العاشرة مساء غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية والمؤجلة من الجولة 18 للدوري . وأكد المنياوى أن كريم بامبو موجود فى قائمة الـ 20 لاعباً التى أعلنها الاسماعيلى لمباراة الأهلى. Advertisements وأضاف المنياوي :"بامبو سافر معنا للاسكندرية للمبيت هناك وقرار ظهوره فى اللقاء وجهة نظر فنية". وحول الأنباء التى تناثرت مؤخرا بتوقيع بامبو للأهلى قال مدير الكرة بالاسماعيلى : "على مسئوليتى الشخصية خلال أيام قليلة سنحسم موقفه مع الإسماعيلى". كان المنياوى نجح فى وقت سابق فى تقريب وجهات النظر بين بامبو والاسماعيلى، فضلا عن إنهاء قرار تجميد اللاعب الذى اتخذه مجلس الإدارة بسبب رفض اللاعب تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى وعاد بامبو للمشاركة مع الفريق.

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