شكرا لقرائتكم ركلات الترجيح تحسم بطل الكونفدرالية ولا وقت إضافى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهت لائحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حالة الجدل التى أثيرت خلال الأيام الماضية حال انتهاء لقاء الإياب الذى يجمع بين الزمالك ونهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية المقرر له الأحد المقبل بنفس نتيجة الذهاب. Advertisements كشفت لائحة الـ "كاف" أن ركلات الترجيح ستحسم بطل الكونفدرالية الأفريقية حال انتهاء مواجهة العودة بفوز الزمالك بهدف دون رد وهى نفس نتيجة مواجهة الذهاب. أما فى حالة انتصار الزمالك أمام نهضة بركان فى مباراة العودة بهدف واحد، سيكون الفريقان متعادلان، ووفقًا للوائح "الكاف" فإنه فى تلك الحالة سيتم الاحتكام لركلات الترجيح المباشرة دون اللجوء للوقت الإضافي، حتى يطبق مبدأ تكافؤ الفرص ولا يمنح الفريق صاحب الأرض فى مباراة العودة ميزة بزيادة الوقت الإضافى، وحرمان المنافس من تلك الميزة على أرضه فى مباراة الذهاب، لذلك يحتكم الفريقان لركلات الترجيح المباشرة.

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