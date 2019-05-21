"جنش" يتضامن مع "عواد" بعد استبعاده من قائمة الفراعنة...

جدة - عمرو شويل تضامن محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك المنضم لقائمة منتخب مصر استعداد لكأس الأمم الأفريقية، مع محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودى، والمستبعد من قائمة الفراعنة، والذى أثار استبعادة صخباً على السوشيال ميديا من لاعبى كرة القدم السابقين والجماهير المصرية.

ونشر المعلق الرياضى أحمد الطيب، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "عواد يصرخ.. ذبحونى فى كأس العالم وأعادوا ذبحى فى كأس الأمم - الأخ بتاع الشعر الحلبنتيشى بيشتغل فى اتحاد الكورة ومنتخب مصر ولا بيشتغل كشّاف ( عبده البقال ) للأندية ويستغل موقعه لعمل العلاقات وإرضاء الأسياد كارثة قبل كأس الأمم مهم التحقيق فيها".

وقام جنش حارس الزمالك بإبداء إعجابه على التغريدة الخاصة بأحمد الطيب متضامنا مع حارس الإسماعيلى.

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