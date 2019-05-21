شكرا لقرائتكم المنتخب بلا جوكر فى أمم أفريقيا بعد 15 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أحمد فتحى لاعب الأهلى من قائمة الفراعنة المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وأعلن أجيرى عن 25 لاعبا بالقائمة الأولية التى ستنضم فى معسكر مغلق يوم 6 يونيو لخوض وديتى تنزانيا وغينيا يومى 13، و16 يونيو استعدادا لخوض البطولة.

وشارك أحمد فتحى فى 4 بطولات كأس الأمم الأفريقية أعوام 2004 فى تونس، و2006 فى مصر، و2008 فى غانا، و2010 فى أنجولا، و2017 فى الجابون، فيما غابت مصر عن المشاركة فى بطولات 2012، و2013، و2015، لتعد تلك أول بطولة يغيب عنها الجوكر منذ انضمامه لصفوف المنتخب الأول.

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لعب فتحى 129 مباراة دولية، أحرز خلالهم 3 أهداف، منذ انضمامه لأول مرة للمنتخب الأول فى مباراة الإمارات الودية فى ديسمبر 2002، وعمره 18 عاما، وكان وقتها أيضا لاعبا بمنتخب الشباب تحت قيادة حسن شحاتة.

خاض فتحى هذا الموسم 13 مباراة مع النادى الأهلى ببطولة الدورى، صنع خلالهم هدفين، وكذلك شارك فى مباراتين بدورى الأبطال صنع خلالهم هدفا.