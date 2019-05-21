شكرا لقرائتكم عودة الحاوى للمنتخب تنهى جدل الاعتزال الدولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهت عودة وليد سليمان "الحاوى" صانع ألعاب النادى الأهلى لصفوف الفراعنة فى كأس الامم الافريقية 2019 بشكل رسمى قرار اعتزاله للعب الدولى .

ويظهر وليد سليمان لأول مرة بقميص المنتخب منذ 13 نوفمبر 2016 حينما كان على الدكة في فوز منتخب مصر على غانا في تصفيات كأس العالم 2018.

كان وليد سليمان نجم الأهلي قد أعلن 14 نوفمبر الماضى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي، وكتب وقتها : "رفعًا للحرج عن الجميع ولإنهاء حالة الجدل.. أعلن اعتزال اللعب دوليًا ، التوفيق دومًا لمنتخب بلادي"، قبل أن يتراجع فى الاول من فبراير الماضى عن القرار ويؤكد ترحيبه بتمثيل الفراعنة مجدداً . Advertisements

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيرى ضمه 25 لاعبا لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب.

وضمت القائمة 8 محترفين و5 لاعبين من بيراميدز و4 لاعبين من الأهلى و4 من الزمالك ولاعبين من سموحة ولاعب من المقاولون والإسماعيلى.