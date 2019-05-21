شكرا لقرائتكم تأهل نور الطيب ونوران جوهر لدور الـ16 بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت اللاعبتان المصريتان نور الطيب المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة إلى دور الـ 16 ببطولة بريطانيا الدولية المفتوحة، والتي تقام في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري. وفازت نوران على منافستها الانجليزية إيميلي وايت لوك في مباراة دور الـ 32 بثلاثة أشواط نظيفة في 20 دقيقة فقط وجاءت النتيجة كالتالي: 11-3, 11-1, 11-3. بينما تغلبت نور الطيب على بطلة العالم السابقة نيكول ديفيد بثلاثة أشواط مقابل شوط في 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-7, 11-13, 11-5 . وفى سياق مختلف خسرت سلمى هاني أمام جوي تشان لاعبة هونج كونج بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 44 دقيقة لتودع البطولة من دور الـ 32 وجاء نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-6, 4-11, 11-9, 11-7. Advertisements فيما ودعت يثرب عادل لاعبة الأهلي البطولة من دور الـ 32 عقب خسارتها أمام منافستها أليسون ويترز بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 4-11, 11-8, 11-8 . وتصنف بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي psa، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات .

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