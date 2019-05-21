شكرا لقرائتكم إسلام الشاطر ينتقد استبعاد "صبحى" و"جمعة".. ويؤكد: قائمة مطمنش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر إسلام الشاطر لاعب النادى الأهلى السابق، عن رأيه فى اختيارات المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، لقائمة الفراعنة الأولية فى كأس الأمم الأفريقية 2019. وغرد إسلام الشاطر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "قائمة المنتخب غريبة.. هو فين عواد وفين عبدالله جمعه وفين رمضان صبحى والسولية ومحمد هانى.. وأخيرا الاستعانة بالخبرات وليد سليمان وعبدالله السعيد وأحمد على.. ربنا يستر قائمة مطمنش القائمة فيها 11 يلعبوا كويسين جدا والباقى كان فى الإمكان اختيارات افضل من كدا".

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