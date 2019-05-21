شكرا لقرائتكم الزمالك يفاوض "فطوطة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل نادي الزمالك فى مفاوضات مع أحمد صابر لاعب نادي الطيران للكرة الطائرة والشهير بـ"فطوطة"، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء فى الموسم الجديد. وأجرى الجهاز الفنى لفريق الكرة الطائرة بالزمالك اتصالات مع لاعب الطيران لضمه فى الموسم المقبل حيث يتبقى لفطوطة موسم واحد فقط فى عقده الحالى مع الطيران. Advertisements ويترقب مسئولو الزمالك الحصول على رد نهائى من فطوطة سواء بالانتقال للقلعة البيضاء فى الموسم الجديد أو استمراره ضمن صفوف فريق الطيران. وبدأ مسئولو الزمالك فى حسم صفقات الكرة الطائرة مبكرا بعد إبرام أولى الصفقات بإستعادة أحمد عبد العال "درونكة" فى مركز الليبرو عقب إنتهاء تعاقده مع نادي طلائع الجيش .

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