شكرا لقرائتكم ألافيس يُعين آسيير غاريتانو مدرباً للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ألافيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين آسيير غاريتانو مدربا جديدا له بعد رحيل أبيلاردو عقب نهاية عقده.

وانضم غاريتانو ، الذي قاد ليغانيس للترقي إلى الدرجة الأولى في 2016، إلى ريال سوسيداد الصيف الماضي لكنه أقيل في ديسمبر بعد ثماني هزائم في 17 مباراة بالدوري.

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وقال ألافيس في بيان :يود ديبورتيفو ألافيس أن يرحب بالمدرب القادم من برغارا ويتمنى له حظا سعيدا في عهده الجديد.

واحتل ألافيس المركز 11 في الدوري الإسباني هذا الموسم لكنه كان ينافس على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في أغلب فترات الموسم.

وأبلغ أبيلاردو الصحفيين يوم الاثنين :بذل ألافيس كل ما في وسعه حتى أبقى، أعرف نفسي أكثر من أي شخص وأعرف أنني لن أصل لمثل ما حققناه هذا الموسم، ولهذا السبب اخترت الرحيل الآن.