شكرا لقرائتكم تصريح مبابي "يقلق" باريس.. والنادي يؤكد استمراره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بقاء النجم الشاب كيليان مبابي في صفوفه خلال الموسم المقبل، وذلك عقب يوم من تصريح اللاعب الأفضل في فرنسا حول إمكانية مواصلته مشواره في نادٍ آخر.

وكتب النادي الباريسي على تويتر مساء يوم الاثنين أنه ومبابي مرتبطان بقوة مع بعضهما البعض منذ عامين وسيستمر التاريخ المشترك بينهما في الموسم المقبل.

وأضاف النادي أن كل لاعب مهم يجب أن يقدم إسهامه ويجب أن يعمل دائما لصالح الفريق. ويأتي هذا الإعلان بعد تكهنات تحدثت عن رحيل النجم الشاب (20 عاماً) عن النادي الباريسي.

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وكان مبابي قد أجج تكهنات عن رحيله بتصريحات أدلى بها مساء الأحد بعد فوزه بأفضل لاعب في الموسم في الدوري الفرنسي حيث قال إنه يمر بنقطة تحول في مسيرته الاحترافية، واضاف أن هذا يمكن أن يتواصل ربما في باريس سان جيرمان وربما في مكان آخر.

وتابع مبابي حديثه وفقا لما نقلته عنه تقارير إعلامية فرنسية: إذا كان هذا في باريس سان جيرمان، سيكون أفضل، وإذا كان في مكان آخر، سيكون ذلك بمثابة تحد جديد.

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو، ويستمر عقده مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو 2022.