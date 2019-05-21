رضا عبد العال يهاجم أجيري بعد قائمة المنتخب: "كل مواطن يشجع المنتخب اللي على مزاجه

كتبت صفاء كامل

انتقد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، اختيارات خافيير أجيري لقائمة المنتخب المشاركة بـ"كان 2019".

وسخر رضا عبد العال من اختيارات اللاعبين واصفا اياها بالظلم الكبير لبعض اللاعبين الآخرين، وطالب الجماهير بتشجيع أي فريق على حسب أهوائه بسبب ما يفعله اتحاد الكرة من رفع أسعار التذاكر إضافة إلى اختيارات الجهاز الفني الظالمة للمنتخب.

وقال عبد العال عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "فرصة عظيمة، بسبب اتحاد الكرة والجهاز الفنى والظلم في الاختيارات وغلو التذاكر على كل مواطن تشجيع أي منتخب على مزاجه برافو...