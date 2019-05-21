بسبب كهربا وجمعة.. أحمد سليمان يفتح النار على المنتخب

كتبت ياسمين تيسير أعرب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن اندهاشه من قائمة المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩. وكتب سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ازاى كهرباء احسن لاعب فى دورى المصرى. ??? وعبد الله جمعه احسن باك شمال فى مصر صناعه جروس فى هذا المركز الذى يشهد عجز كبير فى مصر. بره منتخب مصر". أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، قائمة ضمت 25 لاعبًا، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقرر إقامته في "برج العرب"، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية...

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