شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة المكس.. 7 أرقام لـ"سموحة وبتروجت" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الإسكندرية المواجهة المنتظرة بين فريقى سموحة وبتروجت، المقرر لها العاشرة مساء اليوم على ملعب استاد المكس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى العام.

ويسعى فريق بتروجت فى هذه المواجهة إلى الهروب من دوامة الهبوط وسط طموح سموحة فى حصد الثلاث نقاط لتأمين موقفه من الهبوط أيضا.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"سموحة وبتروجت" فى الدورى الممتاز فى الجدول التالى: