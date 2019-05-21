شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. ندى وليد ليبرو طائرة الأهلى تقدم طريقة عمل الكوردون بلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص "الخليج 365 على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نجمة اليوم ندى وليد ليبرو الكرة الطائرة فى النادى الأهلى، تقدم طريقة عمل الكوردون بلو فى الوصفة التالية المقادير المقادير كيلو شرائد فراخ بانيه رقيقة. Advertisements شرائح جبن شيدر. شرائح لانشون. جبنة موتزريلا. طريقة التحضير: وضع شرائع الجبن الشيدر وشرائح اللانشون والموتزريلا فى رقائق البانيه ولفهم مثل الكفتة ثم تحميرها فى زيت.

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