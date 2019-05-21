شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: قرار مشاركة كريم بامبو فى كلاسيكو الأهلى قرار فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى أنباء استبعاد كريم بامبو جناح الدراويش من مباراة الاهلى المقرر لها العاشرة مساء غداً الاربعاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية والمؤجلة من الجولة 18 للدوري .

وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" : " كريم بامبو موجود فى قائمة الـ 20 لاعباً التى أعلنها الاسماعيلى لمباراة الاهلى وسافر معنا للاسكندرية للمبيت هناك وقرار ظهوره فى اللقاء وجهة نظر فنية "

وعن أنباء توقيع بامبو للأهلى علق مدير الكرة بالاسماعيلى : " على مسئوليتى الشخصية خلال أيام قليلة سنحسم موقفه مع الاسماعيلى ".

ونجح صبرى المنياوى فى وقت سابق فى تقريب وجهات النظر بين بامبو والاسماعيلى، فضلا عن إنهاء قرار تجميد اللاعب الذى اتخذه مجلس الإدارة بسبب رفض اللاعب تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى وعاد بامبو للمشاركة مع الفريق.

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