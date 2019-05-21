شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كيف دعم "جنش" محمد عواد بعد استبعاده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، محمد عواد لاعب الإسماعيلى، من قائمة الفراعنة المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وأعلن أجيرى عن 25 لاعبا بالقائمة الأولية التى ستنضم فى معسكر مغلق يوم 6 يونيو لخوض وديتى تنزانيا وغينيا يومى 13، و16 يونيو استعدادا لخوض البطولة.

وتضامن محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، مع محمد عواد بهذه الطريقة