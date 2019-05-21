شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قائمة المنتخب لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر أسماء 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى.

واللاعبون هم: أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. وأثارت القائمة التى تم إعلانها العديد من التساؤلات:

س: من أبرز اللاعبين الذين تم إستبعادهم؟

ج: هناك عدد كبير من اللاعبين الذين تم استبعادهم وأبرزهم محمد عواد وعمرو السولية وعلى جبر ومحمد هانى وصلاح محسن.

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س: ما سبب هذا الاستبعاد؟

ج: هناك أسباب فنية دفعت الجهاز الفنى لاستبعاد هؤلاء اللاعبين، حيث فضل أجيرى على غزال على عمرو السولية، ومحمود الونش على اللاعب على جبر، وأحمد على فى الهجوم على صلاح محسن، وعمر جابر على محمد هانى الذى لا يشارك فى الفترة الأخيرة مع الأهلى.

س: لماذا عاد عبد الله السعيد ووليد سليمان للمنتخب؟

ج: أجيرى غيّر فكره فى الفترة الأخيرة خاصة بعد إقامة بطولة أمم أفريقيا فى مصر، وهو ما جعله مطالبا بالفوز بالبطولة، لذا فتح الباب أمام عودة الكبار مثل عبد الله السعيد ووليد سليمان لاسيما وأن الثنائى يقدم مستويات طيبة للغاية هذا الموسم.

س: وماذا عن كهربا ورمضان صبحى؟

ج: أجيرى يرفض ضم كهربا أو رمضان صبحى للمنتخب لأسباب غير فنية، وتحديدا بسبب كثرة الأزمات التى افتعلها الثنائى فى عهد هيكتور كوبر المدير الفنى السابق للمنتخب، خاصة كهربا الذى أهان الخواجة الأرجنتينى فى مباراة السعودية الأخيرة بكأس العالم.

س: متى يتم حسم القائمة النهائية للمنتخب؟

ج: القائمة النهائية للمنتخب سيتم إعلانها يوم 11 يونيو المقبل، وهو آخر موعد لإرسال القائمة إلى الكاف، وستضم 23 لاعبا أى سيتم استبعاد لاعبين اثنين من بين هذه الأسماء.