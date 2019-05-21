شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. المنتخب بلا جوكر فى أمم أفريقيا منذ 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، باستبعاد أحمد فتحى لاعب الأهلى من قائمة الفراعنة المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو. ليغيب الجوكر عن المنتخب المصرى فى أمم أفريقيا لأول مرة منذ 15 عاما.. للتفاصيل اضغط هنا

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