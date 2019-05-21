شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الجوهرى ينتظر تأشيرات السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف مسئولو المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة على إنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرات ليوسف الجوهرى لاعب الفريق، وذلك من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبى.
وكان يوسف الجوهرى قد تعرض لقطع فى الرباط الصليبى للركبة خلال مشاركته فى تدريبات الفريق، حيث تقرر أن يجرى اللاعب العملية الجراحية فى ألمانيا.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن المربع الذهبى، حيث يحتل النادى المصرى المركز الرابع برصيد 48 نقطة.
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