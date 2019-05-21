شكرا لقرائتكم خبر عن الغياب شهر عن المباريات يرجح كفة كهربا أو أحداد عن بوطيب فى هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة بالزمالك، فى الدفع بأى من المغربى حميد أحداد أو محمود كهربا كرأس حربة فى مباراة الفريق المقبلة أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية، على أن يدفع بخالد بوطيب فى الشوط الثانى حسب سير اللقاء، خاصة أنه وإن كان جاهزا طبيا، ولكن بعيد عن المباريات لأكثر من شهر منذ إصابته فى لقاء الزمالك والإسماعيلي يوم 18 ابريل الماضى وهو اللقاء الذى انتهى بفوز الأبيض بثنائية نظيفة.

السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك جهز برنامجا خاصا لخالد بوطيب ، لتجهيزه تحسبا لحاجته لقيادة الهجوم فى مواجهة نهضة بركان المغربى.

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يغيب الثنائى عمر السعيد وحمدى النقاز لاعبى الزمالك بسبب الإيقاف بعد أن تلقيهما الإنذار الثانى فى مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربى، التى انتهت بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

جروس يرى أن جاهزية أحداد أو كهربا فى قيادة الهجوم ستكون أفضل من بوطيب الغائب عن المباريات منذ ما يزيد عن شهر مما قد يؤثر على مستواه خاصة أنه انتهى مؤخرا من برنامجه العلاجى والتأهيلى، ولذا فإنه يرى أن الدفع بأحداد أو كهربا فى مركز رأس الحربة سيكون الافضل للفريق.

يلتقى الزمالك مع نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية فى العاشرة من مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب.