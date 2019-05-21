شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا لو فاز الزمالك بهدف أمام بركان فى العودة.. وقت إضافى أم ركلات ترجيح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت لائحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الجدل حال انتهاء مواجهة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بنفس نتيجة مباراة الذهاب لكن لصالح الزمالك، وهل سيتم اللجوء للوقت الإضافى، أو لركلات الترجيح بشكل مباشر.

كانت مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية، التى أقيمت بين الزمالك ونهضة بركان على الملعب البلدى، انتهت بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد أحرزه التوجولى لابا كودجا فى الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع.

وحال فوز الزمالك أمام نهضة بركان فى مباراة العودة بهدف واحد، سيكون الفريقان متعادلان، ووفقًا للوائح "الكاف" فإنه فى تلك الحالة سيتم الاحتكام لركلات الترجيح المباشرة دون اللجوء للوقت الإضافة، حتى يطبق مبدأ تكافؤ الفرص ولا يمنح الفريق صاحب الأرض فى مباراة العودة ميزة بزيادة الوقت الإضافى، وحرمان المنافس من تلك الميزة على أرضه فى مباراة الذهاب، لذلك يحتكم الفريقان لركلات الترجيح المباشرة.