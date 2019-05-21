شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الاسكواش عامر.. السوشى على مائدة رنيم الوليلى وطارق مؤمن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وزوجها طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث للرجال، أحد الثنائيات الشهيرة فى مصر ولعبة الاسكواش على وجه التحديد.

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ويرصد ”الخليج 365” طقوس شهر رمضان المبارك فى منزل ثنائى الاسكواش:

وكشف طارق مؤمن، لـ"الخليج 365"، أن رنيم الوليلى زوجته ما زالت تتعلم فنون الطهى، إلا أن وجبتهما المفضلة هى السوشى، وأضاف لاعب الجزيرة أنه يحاول الابتعاد قدر الإمكان عن خوض المباريات التى تقام فى رمضان لصعوبة اللعب مع الصيام.

فيما ترى رنيم الوليلى أن شهر رمضان هو الفرصة الوحيدة للاجتماع مع العائلة، خاصة أن ظروف مباريات الاسكواش والبطولات المتتالية تبعد الثنائى كثيراً عن عائلاتهم فى أغلب أوقات السنة، وقالت الوليلى إنها تحاول الابتعاد عن خوض المباريات فى رمضان، إلا أنها إذا اضطرت لذلك تفطر يوم المباراة لتعوضه فيما بعد.