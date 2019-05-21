شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير لـ"أحمد ناجى": ظلمت عواد مرتين ولازم تعلن السبب الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي، رسالة شديدة اللهجة إلى مدرب حراس مرمى المنتخب أحمد ناجي حول استبعاد عواد من اختيارات المنتخب قائلا: "أريد أن أوجه رسالة من أخ لأخيه الأكبر أحمد ناجي وأقول له أنه ظلم عواد مرتين.. المرة الأولى بكأس العالم .. والثانية الآن.. وأطلب منه أن يخبرنا بأسباب ذلك.

واستكمل مدرب حراس الإسماعيلى تصريحاته لـ ”الخليج 365” : "ناجي يعلم أن أسباب الاستبعاد ليست فنية ولا أحد يعلمها غيره هو واطلب منه أن يعلنها للجميع".

وأضاف في تصريحات خاصة : "المشكلة ليست في عواد ولا الإسماعيلي فعواد حارس كبير ويلعب لنادي كبير فرغ الحراس الكبار للمنتخبات بداية من حسن مختار مرورا بعلي أغا و سعفان الصغير و محمد صبحي ثم عواد ، كما فرغ الاسماعيلي حراس للدوري المصري بالكامل و لاعبين أيضا للدوري و المنتخبات "الإسماعيلي خيره على الكرة المصرية كلها".

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وعما لمح له الحارس عبر صفحته عن ترشيح ناجي له للعب لصفوف الأهلي قال : "عواد لن يلعب في الأهلي أو الزمالك او حتى بيراميدز وعلى مسؤوليتي عواد في الإسماعيلي الموسم المقبل".

وعن رأيه في اختيارات المنتخب قال : "أرى أن الأفضل هو أحمد الشناوي ومحمد الشناوي وجنش وعواد مع احترامي للباقييين".

وأنهى تصريحاته قائلا : "كان من المفترض أن ينتظم عواد فى التدريبات عقب مباراة الأهلي وأعددنا برنامجا له استعدادا للمنتخب و لكن كان لهم رأي آخر".