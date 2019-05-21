شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج وأبو الغار والشوربجى يتأهلون إلى دور الـ16 ببطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش ومحمد أبو الغار المصنف التاسع إلى دور الـ16 ببطولة بريطانيا الدولية المفتوحة، التى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى.

جاء تأهل على فرج بعد تغلبه على مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى فى مباراة دور الـ32 التى جمعت الثنائى المصرى بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 6-11، 11-7، 11-7، 11-4.

فيما فاز أبو الغار على منافسه الإنجليزى أدريان والر بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7، 11-5، 11-2.

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كما فاز مروان الشوربجى على منافسه الألمانى رافاييل كاندرا بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 6-11، 9-11، 11-4، 11-9، 11-8.

وتصنف بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولى psa، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



على فرج ومصطفى عسل



على فرج



محمد ابو الغار