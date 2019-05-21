شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. بتروجت يفوز على سموحة بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى العاشرة مساء اليوم فريق بتروجت مع نظيره سموحة فى إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى. وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 26 نوفمبر الماضى وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدف دون رد أحرزه محمود صلاح فى الدقيقة 14 من عمر المباراة. ويحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 14 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا، فيما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 41 هدفا.

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