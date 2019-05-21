لأسباب أمنية.. لاعب آرسنال يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي

قال آرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إن “لاعب الوسط هنريخ مخيتاريان لن يكون ضمن التشكيلة التي ستخوض نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي في باكو”.
وكانت مشاركة لاعب منتخب أرمينيا في المباراة النهائية يوم 29 مايو (أيار) محل شك بسبب الصراع الدائر بين أذربيجان وبلده أرمينيا.
وذكر آرسنال في بيان: “درسنا بشكل كامل كل الخيارات بالنسبة لميكي حتى يكون ضمن تشكيلتنا لكن بعد مناقشة الأمر معه ومع أسرته اتفقنا بالإجماع على عدم سفره معنا”.
وأضاف: “أرسلنا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لنعرب عن قلقنا العميق من هذا الموقف. ميكي كان لاعباً مهما في مسيرتنا نحو النهائي ولذلك فإنها خسارة كبيرة لنا”.
وتابع: “نشعر بالحزن أيضاً لأن لاعباً سيغيب عن نهائي بطولة أوروبية كبيرة في ظروف كهذه، لأنه شيء نادرا ما يحدث في مسيرة لاعبي كرة القدم”.
وشارك مخيتاريان في 39 مباراة مع آرسنال بجميع المسابقات هذا الموسم وسجل ستة أهداف.
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