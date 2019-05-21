صبري المنياوي: باهر المحمدي من أفضل مدافعي الكرة المصرية

أشاد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى بقرار المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر بعد ضم باهر المحمدى مدافع الفريق للقائمة المبدئية التى تستعد للمشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية. الأفريقية. وقال المنياوي أن المحمدى من بين أفضل مدافعى الكرة المصرية فى الوقت الحالى واجادته للعب بأكثر من مركز وصغر سنة ساهم فى تدعيم فرصه لنيل ثقة الجهاز الفنى للمنتخب. وأختتم المنياوي قائلاً أن هناك لاعبين كان يستحقو الانضمام للمنتخب لكنها فى النهاية وجهات نظر للجهاز الفنى الذى يجب مساندته وتدعيمه من أجل حصد اللقب القارى الأغلى والغائب منذ فترة طويلة.

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