الزمالك يستقر على تجديد عقد ستوجلن نجم السلة

اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على تجديد عقد الأمريكي تيريل ستوجلن، المحترف بصفوف فريق كرة السلة، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفترةالماضية.
ستوجلن ساهم في تتويج الزمالك بدوري السوبر لأول مرة منذ عام 2007، عقب التغلب على الجزيرة في الدور
واتفق مجلس الزمالك مع ستوجلن على كافة تفاصيل عقده، على أن يتم التوقيع إلكترونيا، في الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن يأتي اللاعب إلى مصر مع بداية شهر سبتمبر لبدء فترة الإعداد مع الفريق.
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