المقاولون يعلق على انضمام أحمد علي قائمة منتخب مصر

أشاد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب بقرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بضم أحمد علي، مهاجم المقاولون وهداف الدوري المصري.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "الوفد" أن قرار ضم أحمد علي لقائمة المنتخب، هو قرار مستحق ويؤكد أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يتابع أداءه وأداء الجميعـويتيح فرصا متساوية، كما أثبت الجهاز الفني أنهم على مستوى المسئولية بضم أحمد علي لقائمة المنتخب الوطني.
وتابع في تصريحات لبوابة "الوفد": أحمد علي إضافة إلى المنتخب لأنه هداف الدوري وكان أيضا في العام الماضي من الهدافين بالدوري، وهو لاعب لديه
وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري أعلن صباح، اليوم الثلاثاء، عن قائمة المنتخب الوطني المبدئية للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب، 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب.
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