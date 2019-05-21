سعفان الصغير يستعيد ذكرياته أمام الأهلي

استرجع سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، ذكرياته أمام الأهلي قبل مواجهة، غدا الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري.
وقال الصغير إنها ذكريات رائعة ومميزة بالنسبة له حينما كان حارسا ضد الأهلى، وأبرزها خوض ثلاث نهائيات أمامه.
وأضاف سعفان أنه لعب من قبل نهائى كأس مصر عام 97 ضد الأهلى بالقاهرة، ونجح فى الفوز عليه بهدف أحمد فكرى الصغير بجانب مباراتين
وواصل سعفان أنه كان دائما مجاورا لزميلة أحمد العجوز فى الغرفة سواء بالإسماعيلية، أو خارجها، ونجح الدراويش فى الفوز على الأهلى بالدورين الأول والثانى عام 92، حينما كان صلاح أبوجريشة، مديرا فنيا،
وتحدث عن مباراة الإسماعيلي والأهلي، غدا الأربعاء، قائلا: إن المباراة صعبة جدا على الفريقين مهما كان مكانة الإسماعيلي في جدول الدوري، وأشار إلى أن طموح كل فريق هو الثلاث نقاط الدراويش يبحث عن مركز متقدم والمنافس يتطلع للحفاظ على حظوظه فى حصد لقب الدورى.
واختتم مدرب الحراس، قائلا: إن مواجهة الأهلى تكون الفرصة الأخيرة للاعبين من أجل استعادة جزء من ثقة الجماهير التى يقدر حزنها بكل تأكيد على تراجع النتائج هذا الموسم.
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