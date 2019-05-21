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الإسماعيلي يتجه إلى الإسكندرية لمواجهة الأهلي

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غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى للإسكندرية، قبل قليل، لاستكمال تدريباتهم على ملعب برج العرب، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة الأهلى

مساء، غد الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الــ18 ببطولة .

ويخوض الفريق مرانه الختامى على ملعب

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برج العرب فى تمام الخامسة مساء قبل أن ينتظموا فى معسكر مغلق بفندق الإقامة هناك.

ويتطلع الإسماعيلى للتغلب على الأهلي متصدر الدورى من أجل السعى نحو مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

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