غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى للإسكندرية، قبل قليل، لاستكمال تدريباتهم على ملعب برج العرب، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة الأهلىمساء، غد الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الــ18 ببطولة الدوري المصري.
ويخوض الفريق مرانه الختامى على ملعب
ويتطلع الإسماعيلى للتغلب على الأهلي متصدر الدورى من أجل السعى نحو مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يتجه إلى الإسكندرية لمواجهة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.