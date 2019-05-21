اختيار محمد سلامة عضوًا باللجنة المنظمة لأمم أفريقيا

قرر محمد شيحة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بمجموعة الإسماعيلية، اختيار محمد سلامة، لاعب بلدية وغزل المحلة الأسبق، عضوا باللجنة.

ويأتي اختيار سلامة نظرا لكونه أحد الكوادر الشابة والمؤهلة لخوض العمل التنظيمي والرياضي، حيث يعمل بمجال التسويق والاستثمار والخدمات الرياضية، بجانب لعبه للعديد من

الأندية من قبل في الدوري الممتاز أمثال غزل وبلدية المحلة ودمنهور وكفر الشيخ.ومن المقرر أن يستضيف ستاد الإسماعيلية مباريات المجموعة السادسة التي يتنافس فيها منتخبات غانا والكاميرون وبينين وغينيا بيساو.