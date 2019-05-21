أحمد ناجي يرفض الرد على اتهامات عواد

رفض أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، الرد على اتهامات محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي، بأنه رشحه للانضمام للأهلي.
قال ناجي في حديث مع مقربين، إنه يعلق على ما قاله عواد، مشيرا إلى أن الأفضل لكل شخص التركيز
كان عواد كشف أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، طلب من ناجي ترشيح حارس للانضمام للقلعة الحمراء، ورشح مدرب حراس المنتخب، محمد عواد.
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