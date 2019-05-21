شاهد.. إبراهيم سعيد يسخر من استبعاد محمد عواد من قائمة منتخب مصر

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قام إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بالسخرية من عدم اختيار محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي المحترف في الوحدة السعودي لقائمة الفراعنة.
وكان خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، أعلن، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين التي ستنضم إلى معسكرالفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو المقبل.
وقال سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل
وواصل: "الراجل طلع محترم وعمله مكافأة، واستبعده خالص ولا كان في حساباته في كأس الأمم الأفريقية ايه الدماغ دي".
يذكر أن محمد عواد قام بالتعليق على عدم اختياره لمعسكر منتخب مصر، بشكل ساخر.
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