شاهد.. مباراة لوكوموتيف طشقند والريان القطري في دوري أبطال آسيا

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة لوكوموتيف طشقند الأوزبكي والريان القطري، والتي تجمع الفريقين على ملعب لوكوموتيف في إطار مباريات الجولة

الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، حيث يحتل طشقند المركز الثالث بأربعة نقاط،

بينما يتذيل الريان ترتيب المجموعة بثلاثة نقاط فقط.

وسيسعى الريان لتحقيق فوز شرفي يودع به البطولة، حيث لم يتمكن سوى من تحقيق انتصار وحيد أمام طشقند في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات.

شاهد مباراة لوكوتيف طشقند والريان