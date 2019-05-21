أبو الغار يتغلب على منافسه الإنجليزي في بطولة بريطانيا للإسكواش

حقق، اليوم الثلاثاء، محمد أبو الغار فوزا سهلا على منافسه الإنجليزي إدريان والر في مباراة الدور الثاني لبطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش. الدور الثاني لبطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش. وفاز أبو الغار باللقاء الذي انتهى سريعا خلال نصف ساعة فقط بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء. وجاءت نتيجة الأشواط على النحو الآتي: 11-7, 11-5, 11-2

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