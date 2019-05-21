رياضة | أوراوا يصعد مع تشونبوك إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوراوا يصعد مع تشونبوك إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بفوزه على ضيفه بكين جوان الصيني (3-0)، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في المسابقة.

وسجل كازوكي ناجاساوا ويوكي موتو وشينزو كوروكي أهداف أوراوا في الدقائق (34 و41 و81) على الترتيب.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، أيضاً تعادل تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع ضيفه بوريرام يونايتد التايلاندي سلبيا.

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وتصدر تشونبوك موتورز ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، مقابل 10 نقاط لأوراوا ريدز و7 لبكين و4 لبوريرام يونايتد.

وحصل تشونبوك موتورز وأوراوا ريدز على بطاقتي التأهل عن المجموعة ويصعدا سويًا إلى دور الـ16.