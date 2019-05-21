رياضة | وزير الرياضة يهاجم "أجيري" لعدم ضم "ثلاثي" القطبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يهاجم "أجيري" لعدم ضم "ثلاثي" القطبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق اختيارات خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية .

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وكتب خالد عبدالعزيز، تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في الفريقين المتنافسين على بطولة الدوري خارج قائمة المنتخب وهم عبد الله جمعة ورمضان صبحي ومحمود كهربا.. وجهات نظر، بالتوفيق والفوز بالكأس إن شاء الله".

وتنظم مصر البطولة، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.