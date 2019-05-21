رياضة | الاتحاد التونسي يعاقب مدرب البنزرتي بالإيقاف مباراتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد التونسي يعاقب مدرب البنزرتي بالإيقاف مباراتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة المحترفين التونسية لكرة القدم معاقبة شكري البجاوي، مدرب البنزرتي، بالإيقاف مباراتين، إضافة لتغريمه 5 آلاف دينار، بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم هيثم قيراط، خلال مباراة الفريق أمام الملعب التونسي.

كما قررت الرابطة إيقاف مرافق البنزرتي بلال يكن وتغريمه 5 آلاف دينار، للسبب ذاته.

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وتقرر إحالة ملف رئيس النادي البنزرتي، عبدالسلام السعيداني، إلى اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية بالاتحاد التونسي لكرة القدم.