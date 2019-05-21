رياضة | فيدرر يلمح إلى إمكانية اعتزاله التنس بعد رولان جاروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيدرر يلمح إلى إمكانية اعتزاله التنس بعد رولان جاروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النجم السويسري روجر فيدرر للمشاركة في بطولة رولان جاروس هذا العام، وذلك بعد غيابه عن موسم الملاعب الترابية منذ عام 2016، حيث عاد من جديد للمشاركة في البطولات على تلك الأرضية في مدريد وروما.

وألمح فيدرر في تصريحات للمحطة الفرنسية "Stade 2"، إلى إمكانية اعتزاله بنهاية الموسم الجاري، بل من الممكن أن يتوقف عقب المشاركة في رولان جاروس.

وقال فيدرر: "حقيقة أن هذه هي آخر مشاركة لي في رولان جاروس؟ كل بطولة من الممكن أن تكون الأخيرة لي".

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وعلى الرغم من ذلك التصريح، إلا أن فيدرر لا يخطط بأن تكون البطولة المقبلة في الجراند سلام هي الأخيرة له قائلًا: "لا أرى بأن وصولي إلى رولان جاروس هذا العام هو الأخير لي، أرغب في المشاركة هنا كما شاركت منذ 10 أيام، الوضع لم يتغير".

وتابع النجم السويسري: "سأشعر بالسعادة إذا حققت الانتصار في بعض المباريات، ونجحت في قضاء الأسبوع الأول برولان جاروس، لا أعرف ماذا سيحدث، ويكن سيكون من العار أن تكون تلك هي زيارتي الأخيرة لرولان جاروس، الأكيد أنني سأقدم أفضل ما لدي هذا العام".

وواصل: "عدت للمشاركة في رولان جاروس من جديد، لحبي للتزحلق واللعب على عكس التوقعات، ولقاء الجماهير التي لم أقابلها منذ سنوات".