رياضة | رسميا.. هدف تاونسيند الأفضل في البريميرليج هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. هدف تاونسيند الأفضل في البريميرليج هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موقع الدوري الإنجليزي الممتاز عن أفضل هدف في هذا الموسم ببطولة البريميرليج بشكل رسمي.

وقالت الصفحة الرسمية لموقع الدوري الإنجليزي الممتاز إن هدف أندروس تاونسند لاعب فريق كريستال بالاس، في شباك فريق مانشستر سيتي، حصد جائزة الموسم كارلينج كأفضل هدف في موسم 2018/2019.

وسجل تاونسيند الهدف بطريقة رائعة بتسديدة قوية، من على حدود منطقة الجزاء، في المباراة التي خسر فيها مانشستر سيتي على ملعبه أمام النسور بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.