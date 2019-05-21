رياضة | رمضانيات_كروية (15).. حكاية مذبحة 1999 في مباراة الاتحاد والكروم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضانيات_كروية (15).. حكاية مذبحة 1999 في مباراة الاتحاد والكروم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

ونتناول في الحلقة الخامسة عشر من سلسلة "رمضانيات كروية" حادثًا مؤسفًا شهدته ملاعب كرة القدم المصرية في شهر رمضان المبارك، وتحديدًا خلال لقاء الاتحاد السكندري والكروم عام 1999.

شهدت مدينة الإسكندرية حادثًا مؤسفًا قبل لقاء الاتحاد السكندري والكروم في دور الـ16 لبطولة كأس مصر وتحديدًا في 11 يناير عام 1999 الموافق 25 من شهر رمضان المبارك.

Advertisements

البداية جاءت عندما احتشد جمهور "زعيم الثغر" أمام بوابات استاد "الإسكندرية" لمؤازرة فريقها في هذه المباراة الهامة أمام فريق الكروم، ولكن تعنت المسئولين فى فتح أبواب الإستاد، تسبب في تكدس الجماهير أمام الأبواب، و اكتفى المسئولون بفتح بابين فقط قبل المباراة بقليل، لتندفع الجماهير للدخول للإستاد مما تسبب في سقوط 8 قتلي والعديد من المصابين تم نقلهما للمستشفي في حالات صعبة.

أسماء الضحايا هم: نبيل جاد الله – إسلام محسن – عادل عزوز – كمال مرسي – محمد عبد الله، بالإضافة لـ3 ضحايا لم تحدد الجهات المسئولة هويتهم.

وتم إقامة المباراة دون تأجيلها رغم هذا الحادث المؤسف، وهتفت الجماهير وقتها ضد الاتحاد السكندري للمرة الأولي في التاريخ مطالباه بالخسارة في اللقاء، وبالفعل خسر زعيم الثغر 1-0 وودع بطولة الكأس.