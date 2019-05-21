رياضة | بوجبا يحدد شرطا وحيدا للانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يحدد شرطا وحيدا للانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد شرطا من أجل الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن بول بوجبا يريد أن يكون أعلى لاعب في ريال مدريد من حيث الراتب من أجل الانتقال لصفوف الفريق الملكي.

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وتابع الموقع أن شرط بوجبا يعوق صفقة انتقاله لريال مدريد لأنه النادي الملكي يرفض منحه أعلى راتب في صفوف الفريق الملكي.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد لا يريد حصول بوجبا على راتب أعلى من قائد الفريق الملكي، سيرجيو راموس في الفترة المقبلة.

ويحصل الويلزي جاريث بيل على 17 مليون يورو سنويا كأعلى لاعب في النادي الملكي بينما سيرجو راموس على 10 ملايين يورو ويتقاضى بوجبا مع مانشستر يونايتد 18 مليون يورو سنويا.