رياضة | الأسئلة الصعبة عن ضياع أحلام كهربا ورمضان وجمعة و5 نجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسئلة الصعبة عن ضياع أحلام كهربا ورمضان وجمعة و5 نجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر عن قائمة الفراعنة استعدادَا لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.

وشهدت القائمة مفاجآت بالجملة وعلى رأسها استبعاد محمد عواد حارس الوحدة ومحمود عبدالمنعم كهربا نجم الزمالك، بجانب عودة وليد سليمان لاعب الأهلي وعبدالله السعيد نجم بيراميدز، وأحمد علي هداف الدوري العام.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم الأسماء المستبعدة من قائمة منتخب مصر:

- محمد عواد

يعتبر استبعاد محمد عواد من قائمة منتخب مصر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية أبرز المفاجآت في ظل المستوى الجيد الذي ظهر به حارس الإسماعيلي مع الوحدة السعودي في الموسم المنصرم، ونجاحه في قيادة فريقه للهروب من الهبوط والاستمرار في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان، وشارك عواد مع الوحدة هذا الموسم في 30 مباراة سكنت شباكه 38 هدفا، وحافظ على نظافتها في 8 مباريات

- مصطفى محمد

أحد أبرز مهاجم الدوري العام في الموسم الحالي وخاصة وانه يتمتع بإمكانيات بدنية وفنية كبيرة جدا مقارنة بعمره الذي لم يتجاوز الـ22 عاما، وخاض مهاجم الزمالك المعار لطلائع الجيش 27 مباراة أحرز فيهم 10 أهداف وصنع 4 أهداف، وظهر بشكل جيد خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني في مارس الماضي.

- محمود عبد المنعم كهربا

لعل استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا نجم الزمالك من قائمة أمم إفريقيا ليس بالمفاجأة الكبرى وخاصة وأن اللاعب لم يسبق له الانضمام للمنتخب تحت قيادة أجيري، ولكن "كهربا" استطاع في الموسم الحالي أن يتفوق على نفسه بفضل المستوى الجيد الذي يقدمه مع أبناء ميت عقبة لا سيما بعد قيادته للفريق للوصول لنهائي الكونفدرالية بفضل هدفه القاتل في شباك النجم الساحلي بجانب استمرار منافسته على لقبي الدوري وكأس مصر أعطى الجميع مؤشرا أن اللاعب سيكون ضمن حسابات المنتخب لنهائيات "كان 2019".

- رمضان صبحي

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استعاد رمضان صبحي بريقه وتوهجه مع النادي الأهلي في الموسم الجاري وبات أحد أبرز لاعبي المارد الاحمر الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تشكيلة لاسارتي بفضل إمكاينات ومهاراته العالية، بجانب أن رمضان صبحي ابتعد تمام من الفردية في الأداء وخاصة بعدما خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي.

- عمرو السولية

لفت عمرو السولية الأنظار إليه بشدة بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الأهلي في الموسم الجاري، بجانب تألقه في مباراة النيجر الأخيرة مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، وشارك السولية مع المارد الاحمر في الموسم الجاري في 35 مباراة أحرز فيهم 3 أهداف وصنع 4 أهداف لزملائه في الفريق.

- محمد هاني

علامة استفهام كبيرة حول استبعاد محمد هاني من قائمة المنتخب وخاصة في ظل النقص العددي الذي يعاني منه أبناء الفراعنة في مركز الظهير الأيمن لعدم وجود سوا أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، وخاصة وأن اللاعب ظهر بشكل طيب في مباراتي مصر امام النيجر ونيجيريا الأخيرة بجانب تألقه مع الأهلي في الموسم الجاري، بعدما خاض 17 مباراة أحرز فيهم هدف.

- عمار حمدي

كان من أبرز المرشحين للتواجد في قائمة المنتخب بنهائيات كأس الأمم بعد تألقه اللافت للنظر في الموسم الجاري مع الاتحاد السكندري بجانب ظهوره بشكل طيب في مباراتين النيجر ونيجيريا الوديتين وحصوله على إشادة الجهاز الفني بقيادة "أجيري"، ولكنه خسر مقعده في المنتخب لحساب المخضرم عبدالله السعيد الذي قرر الجهاز الفني عودته لصفوف الفراعنة.

- إسلام جابر

يعتبر إسلام جابر من العناصر التي كانت تتواجد بشكل مستمر في قائمة المنتخب منذ تولي أجيري المهمة، إلا أن المنتخب قرر استبعاده من القائمة الاولية لكأس الأمم لحساب وليد سليمان لاعب الأهلي الذي لفت الأنظار إليه بقوة منذ عودته من الإصابة.

عبد الله جمعة

ظهير أيسر الزمالك المتألق الذي تم تفضيل أحمد أبو الفتوح لاعب سموحة دون مبررات فنية مقنعة.